EE. UU. entrega dos clínicas médicas a Guatemala por casi US$2 millones

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Señalan que contribuir en las necesidades de la población, puede incidir en la reducción de factores asociados a la migración irregular.

Estados Unidos entregó al Gobierno de Guatemala dos clínicas médicas valoradas en casi US$ 2 millones (Q 15.3 millones), como parte de una estrategia de cooperación orientada a fortalecer la infraestructura sanitaria y contribuir a la estabilidad regional.

La entrega se llevó a cabo a través del Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur de los Estados Unidos, con el acompañamiento de la embajada estadounidense en el país.

El ministro consejero en funciones de la misión diplomática, Roger Rigaud, proporcionó una de las instalaciones, mientras que la segunda clínica está prevista para ser entregada a finales de este mes.

Los proyectos fueron diseñados y construidos por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, bajo estándares técnicos utilizados en territorio estadounidense.

El Ministro Consejero en Funciones Roger Rigaud participó en la entrega a @MinSaludGuate de una nueva clínica en Jalapa, valorada en más de US$800,000 y construida con el apoyo de @SOUTHCOM. Además, anunció la entrega de una segunda clínica en Nueva Santa Rosa, con valor de más… pic.twitter.com/hpdgmBPObn — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) April 10, 2026

Las nuevas infraestructuras de salud están ubicadas en la aldea Sashico, Jalapa, con un valor de US$ 809,615, (Q6.2 millones) y en el municipio de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, valorada en US$ 1,026,182 (Q 7.8 millones).

Según la sede diplomática, estas obras buscan ampliar el acceso a servicios médicos en comunidades con limitaciones en cobertura sanitaria.

De acuerdo con el comunicado oficial, estas inversiones forman parte de los esfuerzos de Estados Unidos por consolidar su papel como socio estratégico en la región, promoviendo comunidades más estables y resilientes.

Destaca que el fortalecimiento de los sistemas de salud contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población, lo que puede incidir en la reducción de factores asociados a la migración irregular.

Asimismo, se señala que contar con servicios públicos más robustos limita los espacios que pueden ser aprovechados por estructuras criminales, al tiempo que fortalece la capacidad del Estado para atender necesidades básicas.

Estas acciones, según la representación diplomática, también se alinean con las prioridades de la política exterior estadounidense enfocadas en seguridad y desarrollo.

La entrega de las clínicas se enmarca en un Memorando de Entendimiento en materia de salud suscrito entre ambos países, mediante el cual Estados Unidos prevé invertir hasta US$ 60 millones (Q 459.6 millones) para impulsar su Estrategia de Salud Global.