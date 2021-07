EE. UU. derrota 1-0 a Haití en su estreno en la Copa Oro 2021

Con un solitario gol de Sam Vines, Estados Unidos logró un sufrido triunfo 1-0 ante Haití este domingo en su debut en la Copa Oro 2021.

En su primera diana como internacional, el joven Vines (Colorado Rapids) abrió en el minuto ocho el marcador, en un juego disputado en el estadio Children's Mercy Park de Kansas City (Kansas).

Vea el gol acá:

Nothing like the sound of the ball hitting the back of the net and the crowd going wild #ThisIsOurs #GoldCup21 pic.twitter.com/iJO3yeKzee — Gold Cup (@GoldCup) July 12, 2021

Estados Unidos, que no convocó para el torneo a Christian Pulisic y el resto de sus principales figuras, ocupa la segunda posición del grupo B de la Copa Oro, empatado a puntos con el líder Canadá, que más temprano goleó 4-1 a Martinica.