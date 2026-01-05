Hijo de Maduro asegura que su padre "volverá" a Venezuela

Además, el hijo de Maduro apoya incondicionalmente a la nueva interina.
Nicolás Maduro Guerra dijo este lunes que su padre, el presidente depuesto Nicolás Maduro, y la primera dama Cilia Flores "volverán" a Venezuela "más temprano que tarde" de Estados Unidos, donde enfrentan a la justicia.
"Ellos volverán. Nuestros ojos lo verán. Seremos testigos de ese momento histórico. No tengan dudas que eso va a pasar en el nombre de Dios todopoderoso", dijo el diputado Maduro Guerra en la instalación del Parlamento.
Maduro fue depuesto el sábado en una operación militar de Estados Unidos y trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico.
Apoya a la presidente interina
Maduro Guerra dio su "apoyo incondicional" a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que cuenta además con el reconocimiento de los militares.
"A ti, Delcy Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo (...) La patria está en buenas manos, papá, y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela", exclamó lloroso Maduro Guerra durante la instalación de un nuevo periodo del Parlamento.
Depuesto el 3 de enero en un ataque militar estadounidense, Maduro fue trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico y terrorismo. Junto a su esposa Cilia Flores, debe comparecer este lunes ante un juez de Nueva York.