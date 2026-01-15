EE. UU. sanciona a funcionarios iraníes por represión de las protestas

-

Las sanciones fueron ordenadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Estados Unidos sancionó este jueves a funcionarios de seguridad y de redes bancarias iraníes, acusándolos de orquestar una violenta represión contra protestas pacíficas y de blanquear miles de millones de dólares provenientes de los ingresos petroleros.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció las medidas tras las mayores protestas antigubernamentales en la historia de la república islámica, aunque las manifestaciones parecen haber disminuido en los últimos días ante la represión y un bloqueo de internet que duró casi una semana.

"Estados Unidos apoya firmemente al pueblo iraní en su reclamo de libertad y justicia", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado, añadiendo que las sanciones se tomaron por orden del presidente Donald Trump.

Entre los sancionados se encuentran Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, a quien Washington acusó de coordinar la represión y de ordenar el uso de la fuerza contra los manifestantes.

Cuatro comandantes regionales de las Fuerzas del Orden y de la Guardia Revolucionaria de Irán también fueron sancionados por su participación en la represión en las provincias de Lorestán y Fars.

Las fuerzas de seguridad en Fars "han asesinado a innumerables manifestantes pacíficos", y los hospitales están "tan saturados de pacientes con heridas de bala que no pueden admitir a otro tipo de pacientes", según el comunicado de Bessent.

En Irán hay tantos muertos que los hospitales y los camiones no dan abasto, mientras todo el mundo mira para otro lado.https://t.co/j8aqsiIBFI — Isaac (@isaacrrr7) January 12, 2026

Petróleo iraní

El Tesoro identificó igualmente a 18 personas y entidades acusadas de operar redes que lavan miles de millones de dólares de las ventas de petróleo iraní a través de empresas fachada en Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Reino Unido.

Las sanciones congelan cualquier activo estadounidense de las personas y entidades designadas y prohíben a los estadounidenses realizar transacciones comerciales con ellas.

Las instituciones financieras extranjeras se exponen a sanciones secundarias por realizar transacciones con las entidades sancionadas.

*Con información de AFP.