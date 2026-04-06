Ejecutivo decreta nuevo estado de prevención por 15 días

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Autoridades amplían estado de prevención a Sacatepéquez.

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El presidente Bernardo Arévalo informó que el Organismo Ejecutivo aprobó un nuevo estado de prevención con una vigencia de 15 días, el cual se aplicará en los departamentos donde ya estaba en curso la medida y se extenderá adicionalmente a Sacatepéquez.

La decisión fue adoptada durante la sesión del Consejo de Ministros como parte de la estrategia de seguridad del Gobierno.

"Esta mañana, en Consejo de Ministros, hemos firmado el establecimiento de un nuevo estado de prevención por 15 días en los departamentos en los que estaba vigente y, además, en Sacatepéquez", afirmó el mandatario.

Agregó que "las acciones de seguridad están dando resultado", por lo cual se continuará con esa línea estratégica.

El presidente anunció la medida que se tomará en varios departamentos del país. (Foto: SCSP / Soy502)

Mientras que el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáez, detalló que la medida abarca a los departamentos de Petén, Izabal, Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Sacatepéquez, en donde se mantendrán los operativos coordinados de seguridad.

"Como lo anunció inicialmente el señor presidente y comandante general del Ejército, hoy inicia un nuevo periodo de estado de prevención para los diferentes departamentos", afirmó el ministro.

Saénz recalcó que en la reunión del Consejo de Ministros se firmó el acuerdo correspondiente el cual será procedente por 15 días.

El Ejecutivo sostiene que la extensión de esta medida responde a los resultados obtenidos en materia de seguridad y busca consolidar la presencia de las fuerzas del orden en zonas priorizadas.

El ministro de la Defensa precisó que el Acuerdo se firmó en Consejo de Ministros. (Foto: SCSP / Soy502)

Qué es un estado de prevención

Según la Ley de Orden Público, que es de rango constitucional, el estado de prevención no necesita de la aprobación del Congreso de la República, su vigencia no excederá de quince días y durante ella podrá el Ejecutivo tomar las medidas siguientes: