Mingob impedirá presencia de encapuchados en manifestaciones por la USAC

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El Ejecutivo señala que garantiza la libertad de manifestación pacífica pero que no permitirá que haya personas que provoquen disturbios amparados en el anonimato.

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El presidente Bernardo Arévalo aseguró que el Ministerio de Gobernación tiene instrucciones de evitar la presencia de encapuchados en manifestaciones vinculadas a la elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

El objetivo de esta orden es prevenir confrontaciones y garantizar el desarrollo pacífico del proceso, señaló el mandatario durante la conferencia de prensa La Ronda.

Afirmó que el Gobierno actuará dentro de su mandato constitucional para resguardar el orden público y el derecho a la manifestación.

"Desde el Gobierno tomaremos las medidas necesarias para asegurar la seguridad y el orden durante estos procesos dentro de nuestra obligación constitucional de garantizar el derecho a la manifestación pacífica", indicó el gobernante.

La elección de rector de la Usac se llevará a cabo esta semana. (Foto: José Pos / Soy502)

Arévalo subrayó que el Ejecutivo dará seguimiento a los acontecimientos para "mantener la paz" para que la elección de rector de la Usac "se desarrolle en un ambiente democrático".

"Seguiremos atentos a los acontecimientos para tomar las medidas legales correspondientes que sean compatibles con esta autonomía para que fomenten los valores en los que se sustenta", expresó el presidente.

Enfatizó que la principal directriz hacia las autoridades de seguridad es impedir que personas encapuchadas interfieran en protestas pacíficas.

"Las instrucciones que tiene el Ministerio de Gobernación son de, efectivamente, impedir que haya encapuchados", puntualizó el mandatario.

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Asimismo, explicó que una de las medidas iniciales será exigir que quienes participen en manifestaciones lo hagan sin ocultar su identidad.

"Las personas para manifestar deben hacerlo con la cara descubierta, es una de las primeras medidas. Eso se va a garantizar, que no haya gente que se está aprovechando del anonimato que dan las capuchas para tratar de agredir, provocar, herir y lastimar", señaló el gobernante.

Arévalo también precisó que "hay que tener en claro que esto lo puede hacer la Policía Nacional Civil dentro de los espacios públicos".

El presidente Bernardo Arévalo señaló que pidió al Mingob que esté alerta ante la elección del rector de la Usac. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

"No lo puede hacer adentro de la Universidad de San Carlos, porque es un espacio que está regido por el marco de la autonomía, ni se puede hacer adentro de una institución privada, como un hotel que tiene su propio servicio de seguridad", detalló el presidente.

Sin embargo, aclaró que las autoridades podrían intervenir en espacios privados si existe una solicitud expresa de apoyo.

"Si el hotel pidiera algún tipo de asistencia, por supuesto se podría dar, pero en realidad la Policía va a garantizar este derecho a manifestación en los espacios públicos del país", puntualizó el mandatario.