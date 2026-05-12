Ejecutivo notifica al MP sobre la designación de García Luna como Fiscal General

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Autoridades descartan que exista obligación legal de publicar el acuerdo donde se designa al jefe de la fiscalía nacional en el Diario Oficial.

El Ejecutivo confirmó que ya notificó oficialmente al Ministerio Público (MP) sobre la designación de Gabriel Estuardo García Luna como próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030.

Asimismo, sostiene que no existe obligación legal de publicar el acuerdo de nombramiento en el Diario de Centro América.

Durante una conferencia de prensa, el secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica, informó que el Gobierno ya notificó al fiscal general electo y al MP sobre la designación del presidente.

"A Gabriel García Luna —fiscal general electo— le notificamos ayer una copia certificada del Acuerdo Gubernativo de su nombramiento y hoy por la mañana hemos notificado oficialmente al MP a través del despacho superior de la institución", explicó el secretario.

El secretario General de la Presidencia Luis Gerardo Guerrero explica las razones por las cuales no se debe publicar el acuerdo de nombramiento del fiscal general. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

Guerrero Garnica indicó que la comunicación al MP tiene como objetivo que la institución coordine con García Luna el momento en que deberá asumir formalmente el cargo.

Además, señaló que cualquier eventual proceso de transición interna corresponde exclusivamente al ente investigador.

El funcionario remarcó que el relevo en la jefatura del MP debe concretarse el próximo 17 de mayo, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución y reforzado por una sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC).

"El 17 de mayo, por mandato constitucional fortalecido con la sentencia de la CC del 2014, existe la obligatoriedad de trasladar el mando, en este caso a Gabriel García Luna", afirmó el secretario general.

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No se publicará el acuerdo

Sobre los cuestionamientos relacionados con la falta de publicación del acuerdo de nombramiento en el Diario Oficial, el secretario general aseguró que este tipo de acuerdos gubernativos no requieren ese procedimiento debido a su carácter administrativo.

"El martes 5 de mayo se emitió el Acuerdo Gubernativo de nombramiento de Gabriel Estuardo García Luna como fiscal general y jefe del MP. Este es un tipo de Acuerdo Gubernativo que por su naturaleza no requiere publicación en el Diario de Centroamérica", explicó Guerrero Garnica.

Añadió que la CC ya fijó criterio sobre este tema en el expediente 461-2014, en el que se establece que los acuerdos de nombramiento del fiscal general son de carácter administrativo y no contienen disposiciones generales o reglamentarias.

"Es muy importante dejar claro esta parte, mucho podrán decir las redes sociales y algunas personas dirán la obligatoriedad de publicación en el Diario de Centro América, pero tenemos que recordar que ese es un acuerdo gubernativo de carácter administrativo", expresó.

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que no es necesario publicar el acuerdo de designación del fiscal general. (Foto: SCSP / Soy502)

El presidente Bernardo Arévalo también se pronunció sobre el tema durante la conferencia de prensa La Ronda, llevada a cabo en Petén, donde sostuvo que históricamente los nombramientos de fiscales generales no han requerido publicación oficial.

"En los últimos 36 años, en todos los casos de nombramiento de jefe del MP, sólo una vez se ha publicado en el Diario Oficial el nombramiento y porque el Gobierno de turno lo decidió, porque no es necesario", afirmó el mandatario.

El gobernante aseguró que existe "doctrina constitucional" sobre el tema y pidió a las autoridades actuales del MP facilitar el proceso de transición en los días previos al cambio de mando.

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"Habrá que informarles a los señores del MP de que el pueblo ya está cansado y que, en estos cinco, seis días que les faltan, que, por favor, que se apuren, porque el pueblo necesita darle vuelta a esa página", declaró Arévalo.

El presidente agregó que espera que García Luna asuma el cargo para iniciar una nueva etapa en el Ministerio Público.

"Lo que necesitamos es que el nuevo fiscal general designado, que ha sido producto de un proceso meticulosamente observado por todas las partes, pueda tomar posesión y empecemos a darle la vuelta a la historia", concluyó el mandatario.