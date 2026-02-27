¡Lanzan láser sin aprobación! Ejército de EEUU derriba por error un dron del gobierno

-

Legisladores demócratas exigieron una investigación sobre el ataque del jueves, al criticar duramente a la Casa Blanca.

El ejército estadounidense derribó por error con un láser un dron gubernamental cerca de la frontera con México el jueves, lo que provocó el cierre del espacio aéreo cercano, según informaron medios de prensa.

El incidente se produjo tras otro similar este mes cerca de la frontera sur, en la que agentes de protección fronteriza supuestamente utilizaron un láser para derribar un globo de fiesta que confundieron con un dron.

Usaron un láser sin aprobación

El dron, perteneciente a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), fue derribado sobre un pequeño poblado cerca de El Paso, Texas, indicó el New York Times citando fuentes anónimas que no estaban autorizadas a hablar públicamente.

La CBP no había notificado al Pentágono que iba a lanzar un dron en la zona, y el láser se utilizó sin la aprobación de la Administración Federal de Aviación (FAA), añadió el Times.

La FAA anunció el jueves el cierre temporal del espacio aéreo alrededor de Fort Hancock, a unos 80 kilómetros de El Paso, alegando "razones especiales de seguridad".

Los legisladores demócratas acusaron al gobierno del presidente Donald Trump de mostrar una "falta de coordinación" entre agencias, según expresaron en un comunicado Rick Larsen, Bennie Thompson y André Carson, miembros de comités de la Cámara de Representantes relacionados con la aviación y la seguridad.

El Pentágono, la CBP y la FAA afirmaron que las agencias reforzarían su cooperación para evitar que se repitan errores similares.

Con información de AFP