TSE fija el 27 de junio de 2027 para celebrar las Elecciones Generales

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La segunda vuelta se realizará el 22 de agosto en caso ningún candidato a la presidencia logre la mayoría absoluta en las elecciones.

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó este jueves 25 de junio a los representantes de las organizaciones políticas el cronograma preliminar del proceso electoral 2027, en el que establece que las Elecciones Generales y de diputados al Parlamento Centroamericano se celebrarían el 27 de junio de 2027.

No obstante, las autoridades aclararon que el calendario aún no es definitivo y que las fechas adquirirán carácter oficial únicamente cuando el pleno de magistrados emita el decreto de convocatoria.

La presentación estuvo a cargo de Gloria Azucena López, directora electoral del TSE, quien explicó que el cronograma fue aprobado previamente por el pleno de magistrados, pero mantiene un carácter preliminar debido a que la oficialización dependerá de la emisión de la convocatoria al proceso electoral.

La funcionaria destacó que el calendario busca orientar la planificación institucional y de las organizaciones políticas de cara a los comicios del próximo año.

Gloria Azucena López, directora Electoral del TSE, presentó el cronograma con las fechas de la primera y segunda vuelta electoral para el 2027. (Foto: Wilder López / Soy502)

De acuerdo con la propuesta, el proceso electoral estará dividido en tres fases.

La primera abarcará del 22 de enero al 28 de marzo de 2027, período que iniciará con la convocatoria oficial a elecciones.

La segunda se desarrollará del 29 de marzo al 25 de junio de 2027, etapa en la que se concentrarán las actividades propias de la campaña y la organización de los comicios.

Los representantes de los partidos políticos recibieron la información de las fechas. (Foto: Wilder López)

Finalmente, la tercera fase comprenderá del 27 de junio al 30 de noviembre de 2027, correspondiente al desarrollo y cierre del proceso electoral.

Entre las fechas más relevantes del cronograma figura el 22 de enero de 2027, día previsto para la convocatoria a elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano, acto con el que formalmente quedaría inaugurado el proceso electoral.

El calendario también establece que la jornada electoral para elegir presidente y vicepresidente de la República, diputados al Congreso, corporaciones municipales y diputados al Parlamento Centroamericano se realizaría el 27 de junio de 2027.

Asimismo, el TSE contempla que, si ningún binomio presidencial obtiene la mayoría absoluta de votos válidos en la primera vuelta, la segunda elección presidencial o balotaje se efectuaría el 22 de agosto de 2027, conforme a lo establecido en la legislación electoral.

Las fechas para la primera y segunda vuelta electoral, presentados por el TSE, son preliminares. Quedarán en firme cuando la entidad emita un decreto para el llamado a elecciones. (Foto: Wilder López / Soy502)

En cuanto a la conclusión del proceso, la autoridad electoral prevé que la divulgación oficial de los resultados se realice entre el 1 y el 8 de diciembre de 2027, plazo que responde a lo dispuesto en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la cual establece que los resultados deben oficializarse dentro de los ocho días siguientes a la finalización del proceso electoral.

Las autoridades del Tribunal reiteraron que todas las fechas presentadas forman parte de un cronograma preliminar y que su vigencia dependerá de la emisión del decreto de convocatoria, instrumento que dará inicio oficial al proceso electoral 2027.