Elektra es la Tienda Oficial del Regreso a Clases

-

Elektra invita a las familias guatemaltecas a visitar cualquier de sus sucursales en el país para conocer el espacio de "La Tienda Oficial del Regreso a Clases", con descuentos de hasta el 45% en equipos de cómputo con opciones de financiamiento.

Esta promoción estará vigente hasta el 30 de marzo, los descuentos también se aplican en las compras en línea a través de la página web de Elektra.

Por esta temporada de promociones, tiendas Elektra ha desarrollado un modelo de asesoría con tres categorías de productos, haciendo más amigable el proceso de compra a sus clientes, asegurándose que obtenga lo que necesitan al precio que buscan:

Esencial – Funcional y confiable: Ideal para estudiantes y uso básico como tareas, clases virtuales, Office, navegación en internet y consumo de contenidos. Equipos confiables con excelente desempeño para el día a día escolar.

Ideal para estudiantes y uso básico como tareas, clases virtuales, Office, navegación en internet y consumo de contenidos. Equipos confiables con excelente desempeño para el día a día escolar. Profesional – Productividad sin límites: Pensada para quienes trabajan todos los días con su computadora: oficinistas, emprendedores y profesionales que requieren multitarea fluida, mayor velocidad y rendimiento.

Pensada para quienes trabajan todos los días con su computadora: oficinistas, emprendedores y profesionales que requieren multitarea fluida, mayor velocidad y rendimiento. Avanzado – Para crear y competir al máximo: Dirigida a usuarios exigentes como diseñadores, editores o creadores de contenido, que necesitan alto rendimiento, mayor potencia y equipos preparados para el presente y el futuro.

“ En la temporada de regreso a clases, las laptops adquieren protagonismo, ya que durante todo el año acompañan el aprendizaje, trabajo, la productividad y entretenimiento ” Luis Díaz , gerente de Marketing de Elektra.

Además de los descuentos especiales, algunos modelos seleccionados incluyen regalos adicionales, como fundas, Microsoft 365, kits y accesorios.