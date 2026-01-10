Las protestas siguen en Irán y el hijo del sah pide "tomar" las ciudades

-

Las protestas en el país parecen intensificarse más.

Reza Pahlavi, el hijo del sah depuesto y una de las figuras de la oposición en el exilio, llamó este sábado a los manifestantes en Irán a "prepararse para tomar" los centros de las ciudades, en el decimotercer día de un gran movimiento de protesta contra el poder.

En un mensaje en la red social X, Pahlavi, en el exilio en Estados Unidos, llamó a los iraníes "a salir todos a la calle" el sábado y el domingo a última hora del día "para ocupar el espacio público".

Las protestas en Irán crecen. Van más de 60 fallecidos, pero esto no se detiene. El líder supremo anunció medidas drásticas y la prensa oficial ha tachado como terroristas a las manifestaciones ciudadanas. El presidente Trump también tiene su atención en ese movimiento y por… pic.twitter.com/v3RUwYVn6c — Patricia Janiot (@patriciajaniot) January 10, 2026

Subrayó que el "objetivo ya no es solo manifestarse en la calle", sino mantener los centros urbanos, "permaneciendo sobre el terreno".

Las protestas que empezaron hace dos semanas son uno de los mayores desafíos para las autoridades teocráticas que gobiernan Irán desde la Revolución Islámica de 1979, y el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, acusó a Estados Unidos de alentarlas.

Las principales ciudades iraníes fueron escenario de nuevas concentraciones masivas el viernes pese al corte de internet impuesto por las autoridades.

Según el observatorio Netblocks, a primera hora del sábado, "el apagón nacional de internet sigue vigente después de 36 horas".