Encapuchados toman las instalaciones de la USAC en Occidente (video)

La toma de las instalaciones ha sido como una señal de rechazo.
EN CONTEXTO: ¡Pese al rechazo y denuncias! Walter Mazariegos se declara reelecto en la USAC
Este miércoles, Walter Mazariegos se declaró ganador de las elecciones, las cuales se realizaron a puerta cerrada en un hotel de Antigua Guatemala.
Mazariegos logró su reelección con un quórum de 52 electores, obteniendo un resultado favorable de 50 votos, pese a las denuncias de fraude.
Como señal de rechazo, un grupo de encapuchados tomó las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Occidente.
"Repudiamos la elección del "narcorector" y "usurpador" del poder de la Usac, quien ha sido elector por él mismo y por sus cómplices", afirmaron a través de un video.
Asimismo, recuerdan que la universidad es pública y que "necesitamos levantarnos como pueblo".
Mira aquí el video:
Mientras tanto, en la sede de la zona 12, antimotines permanecen en la entrada del centro universitario debido a los disturbios registrados la tarde del martes.