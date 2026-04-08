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Encapuchados toman las instalaciones de la USAC en Occidente (video)

  • Por Jessica González
08 de abril de 2026, 12:20
Los encapuchados rechazan la reelección de Mazariegos. (Foto: captura de video)

Los encapuchados rechazan la reelección de Mazariegos. (Foto: captura de video)

La toma de las instalaciones ha sido como una señal de rechazo. 

EN CONTEXTO: ¡Pese al rechazo y denuncias! Walter Mazariegos se declara reelecto en la USAC

Este miércoles, Walter Mazariegos se declaró ganador de las elecciones, las cuales se realizaron a puerta cerrada en un hotel de Antigua Guatemala.

Mazariegos logró su reelección con un quórum de 52 electores, obteniendo un resultado favorable de 50 votos, pese a las denuncias de fraude. 

Como señal de rechazo, un grupo de encapuchados tomó las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Occidente. 

"Repudiamos la elección del "narcorector" y "usurpador" del poder de la Usac, quien ha sido elector por él mismo y por sus cómplices", afirmaron a través de un video.

Asimismo, recuerdan que la universidad es pública y que "necesitamos levantarnos como pueblo".

Mira aquí el video: 

Mientras tanto, en la sede de la zona 12, antimotines permanecen en la entrada del centro universitario debido a los disturbios registrados la tarde del martes. 

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