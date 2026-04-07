Video: Encapuchados que tomaron la USAC lanzan "morteros" a estudiantes

Los estudiantes han intentado ingresar a la universidad para atender a pacientes y a más de 250 animales que se encuentran dentro.
EN CONTEXTO: Estudiantes resultan heridos tras disturbios en la USAC
La tarde de este martes 7 de abril se han generado disturbios en la entrada del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), en la zona 12 capitalina.
Personas encapuchadas que tomaron las instalaciones le negaron el ingreso y agredieron a estudiantes de odontología y veterinaria que desean atender a sus pacientes.
Los estudiantes de veterinaria mencionan que en el interior del campus se encuentran al menos 250 animales que necesitan ser alimentados y recibir atención médica.
En las imágenes compartidas por medio de las redes sociales se observa el momento en que los encapuchados han lanzado "morteros" cuando los estudiantes intentaban abrir las puertas.