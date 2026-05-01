Encuentro entre cervatillo y pavo ocelado en Petén se viraliza en medios mexicanos

Un tierno encuentro entre una cría de venado cola blanca y un pavo ocelado, nativos de Petén, Guatemala, se hizo viral en los medios mexicanos.
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Una cámara trampa de monitoreo en el Parque Nacional Mirador-Río Azul, dentro de la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala, captó el momento en el que el cervatillo se detiene a admirar el baile del pavo, que se alerta de que no está solo y comienza su danza ante el tímido espectador.
"La curiosidad de los niños siempre es hermosa, sin importar la especie", escribió el biólogo y conservacionista guatemalteco Rony García-Anleu, encargado de la organización Wildlife Conservation Society WCS Mesoamérica quien estudia el estado de salud de la selva.
Al ser un encuentro inusual para el ojo humano, llamó la atención y El Heraldo de México lo replicó.
El pavo ocelado hace estos movimientos danzantes como un ritual de cortejo durante la época de reproducción, para atraer a las hembras, también tienen este comportamiento para establecer dominancia e intimidar a otros machos. Exhibiendo su gran porte despliegan su cola, muestran sus plumas iridiscentes y emiten sonidos peculiares.
El cervatillo del venado cola blanca (Odocoileus virginianus) nace con un pelaje castaño rojizo cubierto de manchas blancas para camuflarse entre la vegetación.
En sus primeras semanas, permanece oculto e inmóvil mientras la madre lo amamanta, se desconoce la razón por la que se acercó a esta ave. El venado cola blanca es fundamental en los ecosistemas de América.
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