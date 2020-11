Elena Cañizares Aparicio contó que sus compañeras no la querían tener en casa al conocer su estado de salud mientras era parte del personal médico en primera línea que batallaba contra el virus en España.

Su testimonio en Twitter ha alcanzado más de 100,000 me gusta y ha generado diversos comentarios.

En su testimonial, adjunta capturas de pantalla de conversaciones en chats donde revela algunos de los señalamientos de sus compañeras.

“Estás siendo egoísta. Tienes carro, con lo que puedes tomar tus cosas e irte a casa de tus padres, para así no propagar nada”, le decían en el grupo de mensajes, queriendo ignorar que es ilegal moverte de tu domicilio habitual cuando se te notifica que has dado positivo por COVID en la PCR y que los padres de Elena son personas de riesgo, por lo que no podría ir allí.

Es más, a pesar de que ellas mismas deberían estar también en cuarentena, las dos se muestran más que indignadas cuando Elena les comenta que lo único que necesitaría es que alguien le dejara comida preparada en un tupper en la puerta de su habitación, donde se quedaría confinada.

Tampoco les parecería bien que ella misma se hiciese la comida aún llevando doble mascarilla y prometer después desinfectar todo.

Las jóvenes parecen más que molestas de que la enfermedad de Elena ‘interrumpa’ su rutina habitual.

“Tenemos nuestra vida, no tenemos por qué estar en estas condiciones”, se quejan, “Tus padres tienen como deber cuidarte, nosotras no, nosotras nos hemos encontrado en la calle y no tenemos por qué vivir esta situación”.

Tampoco están dispuestas a dejarle que utilice un baño ella sola, como medida de protección para el resto, a pesar de que disponen de dos.

“Tú te quieres quedar ahí a costa de que otras tres personas se tengan que joder y no puedan ir al piso a hacer su vida normal. Tenemos universidad y gimnasio, y tú no piensas en eso, tan solo en que te vas a quedar ahí porque no te quieres ir a tu casa”.

Al no comprender la falta de empatía de las jóvenes, Elena decidió salirse del grupo de WhatsApp y bloquearlas. Sin embargo, cuando Elena publicó su hilo en la red social, no se esperaba que miles de usuarios le mostraran su apoyo incondicional.

El hilo que publicó la enfermera se fue haciendo más popular con el paso de las horas, que de ser un tema serio pasó a ser comidilla de los memes, hasta que la profesional de la salud tuvo que borrar sus tuits debido a la controversia que se generó.

Una de las señaladas se molestó por haber revelado detalles de la conversación y amenazó con demandarla por difamación, pero el apoyo de los internautas ha vuelto a encender las redes sociales en España.

A la del padre abogado (como el que tengo aquí colgado), q no se sabe quién es (yo no veo ninguna foto) dile que también es delito incitar a un delito (que alguien con covid viaje, q infecte a ancianos..) más que poner un WhatsApp de alguien... Ella sabrá. Qué asco de mundo... — Fernando Alvarez (@psicoalvarez2) November 23, 2020