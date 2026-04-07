Enfrentamiento armado deja un fallecido y al menos seis heridos

Agentes policiales intervinieron en el enfrentamiento armado registrado en San Pedro Sacatepéquez.
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Una persona fallecida y al menos seis heridos de bala es el saldo preliminar de un ataque armado registrado en el kilómetro 20, cantón Las Limas, en San Pedro Sacatepéquez.
Según las investigaciones preliminares, el hecho ocurrió durante un enfrentamiento entre dos vehículos en plena carretera, lo que generó pánico entre vecinos y conductores que transitaban por el área.
Cuatro de los heridos fueron trasladados al Hospital Roosevelt y dos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), donde permanecen bajo atención médica.
En la escena quedó el cuerpo de una de las víctimas, mientras autoridades resguardaron el área e iniciaron las diligencias correspondientes.