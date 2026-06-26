Estos son los horarios bancarios de viernes 26 y lunes 29 de junio

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Los horarios de los bancos cambiarán este viernes 26 y lunes 29 de junio ante la celebración del asueto del empleado bancario y del Día del Ejército.

La Superintendencia de Bancos (SIB) informó que este viernes 26 de junio los bancos tienen autorizado cerrar por el asueto del Día del Empleado Bancario, el cual se celebra el 1 de julio.

(Imagen: SIB)

Este descanso también aplica para compañías de seguros, sociedades financieras, casas de cambio y microfinancieras, que según la SIB estas entidades podrán cerrar ese día al igual que los bancos.

Los bancos han indicado que tendrán un horario diferenciado desde este viernes 26 de junio al correrse la conmemoración del asueto del empleado bancario; por lo que recomiendan consultar canales oficiales para confirmar la atención en la agencia más cercana.

Además, el lunes 29 de junio, se corre el descanso del Día del Ejército (correspondiente al 30 de junio) para promover el turismo interno para los guatemaltecos, por lo que los bancos han destinado horarios especiales y algunos cierres de agencias a discreción de cada entidad.