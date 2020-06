Colombia: Médico recibe corona tras muerte de paciente con Covid

Entre lágrimas y sosteniendo una corona fúnebre que había sido enviada a su casa, el médico colombiano José Buelvas denunció amenazas contra su vida, con métodos utilizados en las peores épocas de las mafias de droga en ese país.

Buelvas es uno de los médicos que trabaja en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Materno Infantil Adela de Char, ubicado cerca de Barranquilla.

TE PUEDE INTERESAR:

La corona fúnebre la encontró cuando llegó a su casa, pero es la segunda que recibe, pues a su trabajo ya habían enviado una con un mensaje en el que lo responsabilizaban de una de las muertes ocurridas por Covid-19.

En la carta se asegura que una persona falleció por una supuesta negligencia. "Quiero, deseo y estoy encantado de meterle una bala en esa cabeza esquizofrénica y altiva", se lee.

“Recibí dos sufragios, uno en el trabajo y otro en mi residencia. Me acusan de haber dejado morir a una señora en la UCI. Por Dios, es imposible”, dice en el video publicado.

No: la vieja normalidad donde el personal médico no es valorado no puede regresar.

Entre lágrimas, el médico José Julián Buelvas denuncia un cruel acoso: le envían coronas funerarias a su trabajo y a su domicilio.

Lo acusan de la muerte de pacientes en plena pandemia. pic.twitter.com/AGAiVUltgI — ajplusespanol (@ajplusespanol) June 9, 2020

Pidiendo en medio de súplicas apoyo al Gobierno Nacional, el médico afirma que teme por su vida y que todos los médicos en Colombia merecen poder ejercer su profesión con las garantías suficientes en estos momentos de crisis, algo que no está sucediendo.

“¡Hasta cuándo! nosotros salimos todos los días a trabajar y muchas veces ni tenemos las mínimas condiciones para laborar y a pesar de eso nos enfrentamos a esta pandemia. ¡Este país, por Dios, hasta cuándo!”, agrega notablemente afectado.