Envían a prisión preventiva al hombre que se viralizó por extorsionar a pilotos

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Alias "Racca" fue detenido luego de que en redes sociales circulara un video en donde le exigía dinero a un piloto de transporte pesado.

EN CONTEXTO: Capturan al hombre que se viralizó por extorsionar a pilotos del transporte pesado

Ismael Uriel Racanac Hernández, de 25 años, alias "Racca" o "Shaka", señalado de integrar una estructura dedicada a extorsionar a pilotos del transporte pesado en la ruta al Pacífico, quedó en prisión preventiva mientras avanza el proceso en su contra.

La audiencia de primera declaración fue programada para el próximo 13 de julio, a las 9:00 horas, en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Cocales, Suchitepéquez.

Racanac fue capturado en la aldea Río Santiago, zona 6 de ese municipio, señalado de aparecer en un video que se hizo viral cuando el sindicado exige pagos a transportistas; además, durante su captura, en su inmueble se localizaron 15 bolsas de marihuana.

Ismael Uriel Racanac Hernández fue enviado a prisión preventiva tras ser capturado. (Foto: PNC)

Una fuente policial informó que ya fue tramitada una orden de captura por el delito de extorsión, con el fin de hacer efectiva su detención por el caso que lo vincula con cobros ilegales a transportistas.

El sospechoso ya había sido identificado desde el pasado 28 de mayo por la Policía Nacional Civil (PNC), luego de denuncias de pilotos que lo acusaban de exigir entre $200 y $400 para permitirles transitar sin sufrir ataques o daños en sus unidades.