¡Protegía a su bebé! Esposa de futbolista muere durante los terremotos en Venezuela

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La joven quedó atrapada junto a su bebé en una estructura que colapsó.

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El jugador venezolano Héctor Bello, integrante del plantel de Marítimo de La Guaira, confirmó la muerte de su esposa Andrea, quien quedó atrapada en una estructura en La Guaira tras los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela.

De acuerdo al deportista, su esposa protegía a su bebé de un año, quien logró sobrevivir.

El jugador compartió esta imagen en sus redes sociales. (Foto: Instagram)

"Tu mami nos dejó, cómo le digo yo eso a mi hija, Andrea, cómo le explico a tu hija que perdiste la vida para salvar la de ella y yo no estuve en ese momento para hacer nada, cómo le explico, dame fuerzas tú ahora porque no doy más", expresó el jugador.

Andrea murió protegiendo a su bebé. (Foto: Instagram)

Los socorristas localizaron el cuerpo de la joven entre los escombros sin signos vitales. La niña estaba viva.

La zona más castigada fue el estado de La Guaira, en el norte del país. En la zona costera se observaron decenas de edificios colapsados o muy dañados. No había luz y la población pedía ayuda para rescatar a personas atrapadas entre los escombros.