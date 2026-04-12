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La aplicación digital para denunciar el maltrato animal en Guatemala

  • Por Maria Fernanda Gallo
12 de abril de 2026, 12:27
Las denuncias contra el maltrato animal ahora podrán ser ingresadas de manera más ágil. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Las denuncias contra el maltrato animal ahora podrán ser ingresadas de manera más ágil. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Podrás dar seguimiento a tu denuncia a través de un monitoreo de seguimiento desde esta nueva app.

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La plataforma digital "UBApp"  fue desarrollada por la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) para la recepción de denuncias sobre maltrato animal.

La aplicación gratuita estará disponible para descarga en tiendas digitales, en ella podrás ingresar una denuncia de manera confidencial y se podrán adjuntar evidencias para reforzar la investigación.

Además, a través de un código de denuncia podrás dar seguimiento al caso desde el sistema de la app.

Las denuncias serán "forma rápida y confidencial, facilitando el seguimiento y la atención oportuna de cada reporte" dijo el MAGA.

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