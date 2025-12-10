Versión Impresa
Estas son las características de agresores sexuales en Guatemala, según estudio

  • Por Dulce Rivera
10 de diciembre de 2025, 12:43
Un estudio identificó características de agresores sexuales en Guatemala. (Foto: Soy502/archivo)

Un estudio realizado en Guatemala, identificó las características comunes en agresores sexuales ya condenados. 

La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) con el apoyo de Unicef y Fundación Sobrevivientes, realizaron un "Estudio exploratorio para la aproximación a las características del agresor sexual en Guatemala". 

El estudio se realizó con una muestra de 4 mil 114 privados de libertad que están en cumplimiento de una condena por delitos de violación y agresión sexual. 

El objetivo del mismo era "caracterizar al agresor sexual en Guatemala que se encuentre en cumplimiento de sentencia condenatoria, identificando factores asociados tanto a las víctimas como a los ofensores, así como los elementos vinculados a la reincidencia delictiva, para fundamentar propuestas de tratamiento y acciones preventivas basadas en evidencia y en el conocimiento de profesionales expertos". 

De esa cuenta identificaron algunos elementos, entre estos: 

  • La mayoría de agresores y violadores son hombres ladinos, guatemaltecos, entre 28 y 47 años de edad. 
  • El acceso digital en edades vulnerables con cuidados negligentes o permisivos facilitan la exposición a material pornográfico, lo cual incrementa la probabilidad de aprender patrones de conducta agresivos que, en edades posteriores, pueden verse reflejados en la comisión de delitos sexuales.
  • La motivación de la conducta violenta en los agresores sexuales radica en el control, la posesión y la dominación en relaciones desiguales.
  • Se observó la incursión del agresor sexual en espacios religiosos para su formación, evasión de responsabilidad y continuidad para el acceso a posibles víctimas.
  • El agresor sexual tiende a justificar la conducta violenta y/o sexual violenta como "natural", "justificada" o "merecida".

El estudio también reveló que los tratamientos psicológicos a agresores sexuales en cumplimiento de una condena son limitados. 

"Es de vital importancia mejorar y priorizar el adecuado registro sociodemográfico de las personas condenadas por delitos sexuales, con la finalidad de orientar la generación y análisis de políticas de prevención y abordaje de los agresores sexuales", detalla el estudio. 

(Foto: Svet)
En el documento también se emiten recomendaciones, entre estas:

  • Incorporar en la formación y procesos de socialización de herramientas a los niños, niñas y adolescentes para la prevención de la violencia sexual.
  • Contar con abordaje especializado penitenciario y post penitenciario: creado y dirigido específicamente para agresores sexuales.
  • Uso de Banco de Datos Genéticos: aporte de este banco de datos para fortalecer futuras investigaciones y optimizar los procesos de esclarecimiento de hechos delictivos.
  • Continuar realizando investigaciones que profundicen en la prevalencia y características de la violencia sexual, con especial atención a grupos vulnerables y contextos específicos.
  • Implementar acciones de prevención a nivel nacional, municipal y comunitario en las cuales se recomienda la participación de diferentes actores.

