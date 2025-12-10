Estas son las características de agresores sexuales en Guatemala, según estudio

Un estudio realizado en Guatemala, identificó las características comunes en agresores sexuales ya condenados.
La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) con el apoyo de Unicef y Fundación Sobrevivientes, realizaron un "Estudio exploratorio para la aproximación a las características del agresor sexual en Guatemala".
El estudio se realizó con una muestra de 4 mil 114 privados de libertad que están en cumplimiento de una condena por delitos de violación y agresión sexual.
El objetivo del mismo era "caracterizar al agresor sexual en Guatemala que se encuentre en cumplimiento de sentencia condenatoria, identificando factores asociados tanto a las víctimas como a los ofensores, así como los elementos vinculados a la reincidencia delictiva, para fundamentar propuestas de tratamiento y acciones preventivas basadas en evidencia y en el conocimiento de profesionales expertos".
De esa cuenta identificaron algunos elementos, entre estos:
- La mayoría de agresores y violadores son hombres ladinos, guatemaltecos, entre 28 y 47 años de edad.
- El acceso digital en edades vulnerables con cuidados negligentes o permisivos facilitan la exposición a material pornográfico, lo cual incrementa la probabilidad de aprender patrones de conducta agresivos que, en edades posteriores, pueden verse reflejados en la comisión de delitos sexuales.
- La motivación de la conducta violenta en los agresores sexuales radica en el control, la posesión y la dominación en relaciones desiguales.
- Se observó la incursión del agresor sexual en espacios religiosos para su formación, evasión de responsabilidad y continuidad para el acceso a posibles víctimas.
- El agresor sexual tiende a justificar la conducta violenta y/o sexual violenta como "natural", "justificada" o "merecida".
El estudio también reveló que los tratamientos psicológicos a agresores sexuales en cumplimiento de una condena son limitados.
"Es de vital importancia mejorar y priorizar el adecuado registro sociodemográfico de las personas condenadas por delitos sexuales, con la finalidad de orientar la generación y análisis de políticas de prevención y abordaje de los agresores sexuales", detalla el estudio.
En el documento también se emiten recomendaciones, entre estas:
- Incorporar en la formación y procesos de socialización de herramientas a los niños, niñas y adolescentes para la prevención de la violencia sexual.
- Contar con abordaje especializado penitenciario y post penitenciario: creado y dirigido específicamente para agresores sexuales.
- Uso de Banco de Datos Genéticos: aporte de este banco de datos para fortalecer futuras investigaciones y optimizar los procesos de esclarecimiento de hechos delictivos.
- Continuar realizando investigaciones que profundicen en la prevalencia y características de la violencia sexual, con especial atención a grupos vulnerables y contextos específicos.
- Implementar acciones de prevención a nivel nacional, municipal y comunitario en las cuales se recomienda la participación de diferentes actores.