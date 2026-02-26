Estas son las vías alternas tras ataque armado zona 13

Ataque armado en 7ª avenida y 5ª calle zona 13, motorista trasladado a centro asistencial, diligencias a cargo de PNC, se regula el tránsito en el sector, utilice vías alternas

Vías alternas recomendadas:

• 10ª avenida zona 13 hacia Avenida Hincapié

• 12ª avenida para… pic.twitter.com/IpnCwOBrVw