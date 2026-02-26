Estas son las vías alternas tras ataque armado zona 13

Tras el hecho se cerró el paso para que las autoridades recopilen la evidencia necesaria.
OTRAS NOTICIAS: Intento de asalto provoca un ataque armado en zona 13 (video)
Las autoridades de tránsito indican cuáles son las rutas alternas que pueden utilizarse en los alrededores de la 7ª avenida y 5ª calle zona 13, ya que en el lugar se suscitó un ataque armado del cual un hombre de 25 años resultó herido.
Según la Policía Municipal de tránsito estas son las vías disponibles recomendadas:
- 10ª avenida zona 13 hacia Avenida Hincapié
- 12ª avenida para incorporarse a Avenida Las Américas
- Bulevar Liberación como ruta de conexión hacia zona 9 y 10
- 15ª avenida para desplazamientos internos en zona 13
También recomiendan salir con anticipación ya que este jueves 25 de febrero se reporta fuerte demanda de viajes en el aeropuerto y una actividad de elecciones de economistas en cercanías del hecho.