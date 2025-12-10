Este es el emotivo video con el que despiden a tatuador asesinado en San Cristóbal

Uno de sus seres queridos publicó un video despidiéndose de Nery, quien fue asesinado mientras tatuaba a un cliente en un comercial.
El padre de José Nery Colocho Benavides, publicó un emotivo video en sus redes sociales despidiéndose de su hijo.
En las imágenes se logra observar una fotografía de Nery, de cuando era más joven, con música de fondo y una leyenda, la cual indica lo siguiente:
"Cuando alguien que amamos muere, no hay forma de evitar la tristeza y tener un vació en el corazón, pero tenemos la paz y el consuelo que está junto a nuestro Padre".
Mira aquí el video:
El crimen
Colocho Benavides fue atacado a tiros en su lugar de trabajo, un estudio de tatuajes ubicado en la zona 8 de Mixco, San Cristóbal.
El crimen quedó grabado en video por una cámara de seguridad, el cual ha generado indignación en los usuarios.
Hasta ahora se desconocen los motivos del ataque, pero las autoridades ya investigan el caso.