Este será el recorrido del Desfile de Bandas Navideñas para este domingo

El Desfile de Bandas, organizado por la Municipalidad de Guatemala, recorrerá varias calles de la zona 1 capitalina.
Este domingo 14 de diciembre se realizará la 13a. edición del Desfile de Bandas Navideñas, organizado por la Municipalidad de Guatemala.
La comuna capitalina espera reunir a cientos de familias guatemaltecas para disfrutar de la música y el ambiente navideño.
Durante el evento, que busca llevar alegría, paz y armonía, participarán unas 50 bandas escolares.
El recorrido será de 16:00 a 21:00 horas. Saldrá del Parque de Jocotenango hacia la Municipalidad, pasando por el Paseo de la Sexta, zona 1.
Durante la actividad se realizará una recaudación de juguetes que serán entregados en la Cena Navideña del próximo 24 de diciembre, la cual es organizada por el alcalde Ricardo Quiñónez.