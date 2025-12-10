Hijo de alcalde de Masagua lo despide con emotivo video

El joven despidió a su padre con unas imágenes compartidas en sus redes sociales.
Nelson Marroquín, alcalde de Masagua, Escuintla, fue víctima de un ataque armado durante un desfile en la aldea Obero, que se realizaba la noche del 6 de diciembre.
El jefe edil iba acompañado de su esposa Fernanda Arriola Marroquín, quien al ritmo de la música del desfile, bailaba y saludaba a los residentes de la localidad, cuando ocurrió el ataque.
A pocos días de su fallecimiento, su hijo, Oscar Marroquín, compartió a través de sus redes sociales un emotivo video para despedirlo.
"Gracias por estar conmigo siempre, dejaste una enseñanza muy valiosa para mi vida", dice parte del mensaje.
El joven agregó que ahora tiene un ángel en el cielo que lo cuidará para siempre.
El jefe edil fue velado en el Palacio Municipal el pasado domingo 7 de diciembre, y en horas de la mañana del lunes 8 salió en caravana acompañado por decenas de vehículos que acompañaron el sepelio hasta la aldea Llanitos.