Para este viernes se espera que las altas temperaturas continúen

Prepárate porque el ambiente caluroso seguirá, aunque se prevén lluvias con viento y posible caída de granizo.
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Para este viernes 1 de mayo, el cielo estará despejado y con presencia de bruma.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), asegura que será un día caluroso y la temperatura incrementará a partir del mediodía, alcanzando los 38 y 42 grados, sobre todo en Petén y Valles de Oriente.
Durante la tarde habrá pocas nubes y actividad eléctrica, especialmente en Bocacosta, sur de Occidente y sur de Valles de Oriente.
No se descartan lluvias acompañadas de granizo, mientras que el viento soplará con fuerza en la ciudad capital.