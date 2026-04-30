Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Para este viernes se espera que las altas temperaturas continúen

  • Por Jessica González
30 de abril de 2026, 15:35
Los días calurosos continuarán en el país. (Foto: archivo/soy502)

Los días calurosos continuarán en el país. (Foto: archivo/soy502)

Prepárate porque el ambiente caluroso seguirá, aunque se prevén lluvias con viento y posible caída de granizo.

OTRAS NOTICIAS: Ángela, la adolescente que estaba desaparecida y fue localizada sin vida

Para este viernes 1 de mayo, el cielo estará despejado y con presencia de bruma.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), asegura que será un día caluroso y la temperatura incrementará a partir del mediodía, alcanzando los 38 y 42 grados, sobre todo en Petén y Valles de Oriente. 

Durante la tarde habrá pocas nubes y actividad eléctrica, especialmente en Bocacosta, sur de Occidente y sur de Valles de Oriente. 

No se descartan lluvias acompañadas de granizo, mientras que el viento soplará con fuerza en la ciudad capital. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar