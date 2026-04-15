Esto encontraron en inmuebles allanados por ataque armado en Jalapa

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Las autoridades incautaron armas de fuego tras operativos en investigación por la intensa balacera que dejó tres fallecidos y un herido en el mercado municipal de Jalapa.

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Durante este martes 14 de abril se realizaron diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en dos inmuebles ubicados en Jalapa, tras un incidente armado en donde murieron tres personas y una más resultó herida.

Los operativos fueron realizados por fiscales del Ministerio Público (MP) e investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), en un taller mecánico en el barrio La Democracia y en un inmueble ubicado en la zona 2 de Jalapa.

Las autoridades localizaron dos armas de fuego, siendo un revólver calibre .38 especial con cinco cartuchos y una pistola calibre 9mm. con un cargador y cinco municiones.

(Foto: PNC)

Estas armas carecían de documentación legal, por lo que se procedió con la incautación, según informó la PNC.

(Foto: PNC)

El ataque

En horas de la tarde del lunes, una intensa balacera se registró en el mercado municipal de Jalapa, en donde cuatro personas fueron víctimas del hecho de violencia, pero solamente una logró sobrevivir.

Dos menores de edad que posiblemente integraban una clica del Barrio 18, se encuentran entre los tres fallecidos, a quienes presuntamente iba dirigido el ataque por una posible rivalidad de maras, pero serán las autoridades quienes determinen la causa del mismo.

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Por este caso, fueron remitidos al juzgado de paz tres adolescentes, uno de 13 años y dos de 17, señalados de participar en el hecho, y a quienes se les incautó otra pistola, municiones y un vehículos de dos ruedas con reporte de robo, según indicó la PNC.