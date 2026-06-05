Se prevé que este fin de semana será lluvioso con tormentas eléctricas

El Insivumeh pronostica inundaciones a causa de las copiosas lluvias en distintos puntos del país.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronostica un fin de semana lluvioso, debido a un sistema de baja presión y a un sistema meteorológico con posibilidad de fortalecerse entre México y Guatemala.
De acuerdo con el ente científico, las lluvias podrían registrarse de moderadas a fuertes, incluso podrían extenderse hasta inicios de la próxima semana.
Las condiciones de lluvia previstas pueden favorecer a que se presenten crecida de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, lahares en la cadena volcánica y daños en la red vial.
Las lluvias persistirán en regiones del sur al centro del país, especialmente en horas de la tarde y noche, durante el día el ambiente será cálido y húmedo.
Para la meseta central, que incluye la capital, se prevén lluvias con actividad eléctrica, Mientras que, para el área del Pacífico se pronostica la presencia de lluvias moderadas a fuertes, también acompañadas de actividad eléctrica.