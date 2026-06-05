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Se prevé que este fin de semana será lluvioso con tormentas eléctricas

  • Con información de Miriam Pacheco/Colaboradora
05 de junio de 2026, 15:06
Las lluvias continuarán bajo vigilancia debido a las condiciones atmosféricas que favorecen su incremento.&nbsp;(Foto ilustrativa: Shutterstock)

Las lluvias continuarán bajo vigilancia debido a las condiciones atmosféricas que favorecen su incremento. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El Insivumeh pronostica inundaciones a causa de las copiosas lluvias en distintos puntos del país.

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronostica un fin de semana lluvioso, debido a un sistema de baja presión y a un sistema meteorológico con posibilidad de fortalecerse entre México y Guatemala.

De acuerdo con el ente científico, las lluvias podrían registrarse de moderadas a fuertes, incluso podrían extenderse hasta inicios de la próxima semana.

Ciudadanos caminan bajo la lluvia en la capital, donde persisten las condiciones atmosféricas que favorecen las precipitaciones. (Foto: Wilder López/Soy502)
Ciudadanos caminan bajo la lluvia en la capital, donde persisten las condiciones atmosféricas que favorecen las precipitaciones. (Foto: Wilder López/Soy502)

Las condiciones de lluvia previstas pueden favorecer a que se presenten crecida de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, lahares en la cadena volcánica y daños en la red vial.

Las lluvias persistirán en regiones del sur al centro del país, especialmente en horas de la tarde y noche, durante el día el ambiente será cálido y húmedo.

Para la meseta central, que incluye la capital, se prevén lluvias con actividad eléctrica, Mientras que, para el área del Pacífico se pronostica la presencia de lluvias moderadas a fuertes, también acompañadas de actividad eléctrica.

El Insivumeh pronostica inundaciones a causa de las copiosas lluvias. (Foto: Edgar Pocón/Colaborador)
El Insivumeh pronostica inundaciones a causa de las copiosas lluvias. (Foto: Edgar Pocón/Colaborador)

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