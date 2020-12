¿Existió realmente la estrella de Navidad?

La estrella de Belén se ha convertido en un ícono del nacimiento de Jesús, pero ¿realmente existió?

Desde hace años, científicos han tratado de demostrar o no la existencia de la Estrella de Belén, la cual, según la tradición judeocristiana, guió a los Reyes Magos de Oriente hasta Belén para adorar al niño Jesús, quien se convertiría en el nuevo Rey.

Sin embargo, la búsqueda científica no ha sido fácil. Entonces ¿qué fue lo que vieron los Reyes Melchor, Gaspar y Baltasar? ¿Será que fue una estrella o quizá se trató de un cometa, una supernova, un meteorito o una simple conjunción de planetas?

Obtener la respuesta no ha sido fácil, ya que los científicos han encontrado varios obstáculos, uno de ellos es que en la Biblia no se establece una fecha exacta del nacimiento de Jesús, para establecer un período que han utilizado las narrativas sobre personajes históricos como Herodes, con quien llegan en un momento los Tres Reyes Magos, pocos días antes de su muerte, eso sitúa el hecho entre los años 4 y 1 antes de Cristo.

Otra de las contradicciones, es que en la actualidad se celebra el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, pero en la Biblia, San Lucas habla de pastores cuidando sus rebaños, hecho que ocurre en primavera y no en invierno.

Además, esa fecha es la misma que los romanos usaban para la celebración de sus Saturnales, donde hay festejos y se dan obsequios, por lo que se cree que los primeros cristianos usaron ese festejo para celebrar el nacimiento de Jesús y así no ser atrapados.

Ello, sin acotar que hay distorsiones en la fecha que se estableció para iniciar la calendarización antes y después de Cristo, ya que no se estableció el cero como punto de partida, esencial en las matemáticas porque suma o resta un año.

Las hipótesis

Hasta el momento no se ha podido establecer con claridad qué ocurrió. Sin embargo, se establecen cuatro posibilidades para explicar la Estrella de Belén, una de ellas es que se trató de un meteorito, pero lo consideran poco probable, por el hecho que éstos son bolas de fuego que al ingresar a la tierra desaparecen y se supone que la Estrella estuvo presente durante semanas.

También se ha planteado la posibilidad que se trate de un cometa, el más conocido es el Halley, el cual pasa cerca de la tierra cada 76 años. Se tienen registros de este fenómeno en el año 11 después de Cristo y no coincide con las fechas establecidas para el nacimiento de Jesus. Aunque, se ha hablado de que puede tratarse de otro cometa que pasó en ese momento y no se ha vuelto a ver, no hay claridad ni comprobación científica de ello.

Otra de las posibilidades es que se haya tratado de una nova o una supernova, estos se consideran explosiones termonucleares y si la estrella hubiera estado muy cerca de la tierra, hubiera podido verse la explosión. Incluso, dependiendo de la fuerza, pueden observarse hasta durante el día.

Pero la explicación donde hay más coincidencia de opinión, es que se trató de una conjunción de planetas. Entre los años 7 y 2 antes de Cristo, hubo bastantes fenómenos que pudieron haberse interpretado como una estrella.

En el año 6 antes de Cristo, fue la conjunción de Marte, Júpiter y Saturno, los tres brillaron de forma geométrica en la constelación de Piscis. Un año después se produjo la triple conjunción de Saturno y Júpiter. No obstante, no existe una explicación científica que demuestre la existencia de la Estrella de Belén.

* Con información de ABC Ciencia