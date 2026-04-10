En el cierre de entrevistas Postuladora entrevistará a últimos aspirantes a Fiscal

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Este día, la Comisión de Postulación para Fiscal General finalizará la fase entrevista con los 48 aspirantes a Fiscal General, entre los postulantes que participarán en esta última jornada destaca el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, se presentará ante los integrantes de la Comisión de Postulación para Fiscal General, como parte de la fase de entrevistas que se realizarán al último grupo de aspirantes a dirigir la persecución penal en el país.

El inicio de esta jornada, en la que se escuchará a los últimos 12 postulantes de los 48 que continúan en el proceso de postulación de candidatos a Fiscal General, esta previsto para las 9:00 horas, en la Sala de Vistas, ubicada en el tercer nivel del Palacio de Justicia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Cada uno de los aspirantes contará con un mínimo de 5 y un máximo de 7 minutos para exponer su plan de trabajo, y 3 minutos para responder las interrogantes que les sean requeridas por los integrantes de la Postuladora.

Más postulantes

Al igual que Villeda Sandoval, en esta cuarta jornada de entrevistas, también comparecerá el actual Procurador General de la Nación, Julio Saavedra, quien también compite por la silla del MP.

También intervendrá ante el pleno de comisionados, el exviceministro de Gobernación y excandidato presidencial por el partido Mi Familia, en las elecciones generales del 2023 Julio Rivera Clavería.

Además, se contará con la participación del actual Secretario Contra la Corrupción del MP, Miguel Estuardo Ávila Vásquez, considerado como unas las personas del circulo cercano a la actual Fiscal General, Consuelo Porras.

Cierre

Es de señalar que con este último grupo de aspirantes concluye la fase de entrevistas a los postulantes a Fiscal General, la cual inició el pasado lunes 6 de abril y concluirá este viernes 10.

La lista de aspirantes con la que finalizará la fase de entrevistas esta integrada por:

• Ronalt Iván Ochaeta Argueta

• Mario René Espinoza Palacios

• Silvia Lucrecia Villalta Martínez

• Julio César Rivera Clavería

• César Isaac Payes Reyes

• Eliseo Rigoberto Francisco Quiñonez Villagrán

• Miguel Estuardo Ávila Vásquez

• Tomás Ramírez López

• Marco Antonio Villeda Sandoval

• Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos

• Ricardo Anibal Guzmán Loyo

• Julio Roberto Saavedra Pinetta