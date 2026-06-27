Explo Music Fest 2026 arranca con alabanza y adoración

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El Explo Music Fest 2026 comenzó este viernes 26 de junio con una noche llena de música, adoración y un ambiente de celebración en el templo de la Fraternidad Cristiana de Guatemala, conocido como La Frater, en Ciudad San Cristóbal, donde más de 10 mil personas dieron vida al primero de los tres días del festival cristiano más esperado del país.

Así lució La Frater en el inicio de la edición 2026 de la Explo. (Foto: Bernie Morales)

La jornada inaugural estuvo a cargo del dúo Majo y Dan, quienes abrieron el escenario con un repertorio de alabanza. Posteriormente, el cantante dominicano Madiel Lara elevó el entusiasmo de los asistentes con una presentación cargada de energía y mensajes de fe.

El cierre de la noche quedó en manos de Planetshakers, la reconocida banda australiana que regresó a Guatemala tras su última visita en 2022. Además de interpretar sus temas más conocidos, sorprendieron al público al cantar en español, apoyados por un integrante que tradujo gran parte de sus intervenciones, gesto que fue recibido con entusiasmo por los asistentes.

Majo y Dan iniciaron la velada con canciones de adoración. (Foto: Bernie Morales)

El festival continuará este sábado con las presentaciones de Evan Craft, Gabriel EMC y Miel San Marcos, mientras que el domingo subirán al escenario Juan Carlos Alvarado, Blanca y Alex Zurdo para clausurar la edición 2026.

Los organizadores confirmaron que las entradas para este año están completamente agotadas y recordaron que el brazalete entregado a los asistentes será válido para ingresar durante los tres días del evento.

Madiel Lara también cantó sus mejores éxitos con los fans. (Foto: Bernie Morales)

El próximo año

Además, ya fue anunciada la edición 2027 del Explo Music Fest, que contará con la participación de Nico M, Karen Espinosa, Indiomar, Coalo Zamorano, Christine D'Clario, Redimi2, Ecos Music, Rojo y Montesanto. La preventa de boletos iniciará este sábado a través del sitio oficial de www.fraterticket.com, con precios de Q450 para VIP Platea, Q400 para VIP Palco y Q175 para la localidad General.