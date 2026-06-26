Brian Verbena Martínez será extraditado por delito contra una menor en California

Brian Verbena Martínez aceptó ante ser extraditado a Estados Unidos por su posible participación en delitos cometidos contra una menor.
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Brian Verbena Martínez aceptó ser extraditado a los Estados Unidos, país en donde es requeridos por la justicia estadounidense, durante una audiencia que se llevó a cabo en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, a cargo del juez Saúl Álvarez.
Verbena Martínez es señalado por su posible participación en los delitos de secuestro, violación y otros delitos sexuales contra una menor cometidos en el estado de California.
Sobre la captura
El acusado fue capturado el pasado 9 de febrero, en la 3a. calle 9-35, zona 1, en Esquipulas, Chiquimula, como parte de un operativo coordinado para dar cumplimiento a una orden internacional vigente.
La aprehensión estuvo a cargo de el Centro Antipandillas Transnacionales (CAT).