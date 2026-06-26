OJ indica qué juzgados de turno estarán habilitados durante el asueto del 30 de junio

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El OJ dio a conocer las judicaturas que permanecerán habilitadas durante las 24 horas durante el asueto del "Día del Ejército", a partir de este viernes 26 al martes 30 de junio.

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Con motivo del asueto del Día del Ejército, el Organismo Judicial (OJ), dio a conocer cuáles serán los órganos jurisdiccionales que permanecerán habilitados las 24 horas desde este viernes 26 al martes 30 de junio.

Según el vocero del OJ, Rudy Esquivel, durante el asueto, el cual inicia a partir de las 15:00 horas de este viernes 26 y concluye a las 8:00 horas del próximo martes 30 de junio en el departamento de Guatemala, las judicaturas que permanecerán abiertas son los Juzgados de Paz de turno de Mixco y Villa Nueva.

Además, en el interior del país, se ha contemplado los Juzgados de Paz de Sacatepéquez, Escuintla, Quetzaltenango, Chiquimula y Chimaltenango.

El vocero del Organismo Judicial (OJ), Rudy Esquivel dio a conocer los órganos jurisdiccionales que funcionarán las 24 horas durante el asueto del 30 de junio "Día del Ejército". (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/RjlJsEP0Zu — Cristobal Veliz (@cristoveliz) June 26, 2026

Judicaturas especializadas

Agregó que a esto se suman las judicaturas especializadas como el Juzgado de Paz de Familia con Competencia para la Protección de Violencia Intrafamiliar de Niños y Adolescencia Amenaza, el Juzgado de Paz Penal de Turno ubicado en la Torre de Tribunales, Juzgado de Primera Instancia con Competencia para conocer Delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes (MAINA).

También, el Juzgado de 24 horas situado en el Centro Modelo de Atención Integral para Mujeres Víctima de Violencia, y el Juzgado de Turno de 24 horas de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.