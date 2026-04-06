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Fallece Francisco Paniagua, exalcalde de Santa Catarina Pinula

  • Por Jessica González
06 de abril de 2026, 12:50
A través de una esquela se dio a conocer su fallecimiento. (Foto: Esquela/Municipalidad de Santa Catarina Pinula)

A través de una esquela se dio a conocer su fallecimiento. (Foto: Esquela/Municipalidad de Santa Catarina Pinula)

El funcionario ejerció durante el periodo 1996-2000.

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La Municipalidad de Santa Catarina Pinula lamentó el sensible fallecimiento de Francisco Paniagua Álvarez, quien fue alcalde del municipio durante el período 1996- 2000.

A través de una esquela publicada en redes sociales, se dio a conocer sobre el deceso del exfuncionario. 

"Oramos por su descanso eterno para que la paz y consuelo del Señor fortalezca a su familia y amigos", dice parte de la esquela. 

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