¡Atención! Mineduc no suspenderá clases este lunes

Este lunes están programadas manifestaciones por parte de transportistas, el Mineduc no suspendió clases.
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Ante las manifestaciones de transportistas programadas para este lunes 23 de marzo, el Ministerio de Educación (Mineduc), aclaró que las clases en el sector público y privado no serán suspendidas.
En un comunicado detalló que será decisión de cada padre de familia enviar o no a sus hijos a estudiar.
Posteriormente emitió otro comunicado desmintiendo información falsa que circula en redes sociales.
La manifestación
La Unión Nacional de Transportistas, en sus modalidades de carga y pasajero manifestará este lunes 23 de marzo.
Aunque no bloquearán calles ni carreteras, la presencia del transporte pesado, podría ocasionar interrupciones en el tránsito.
Iniciará a las 5.00 horas de partiendo desde calzada Roosevelt, Aguilar Batres y avenida Bolívar, calle Martí y bulevar Vista Hermosa.
De allí partirán al Palacio Nacional y al Congreso de la República, donde los transportistas se concentrarán por tiempo indefinido hasta obtener respuesta del Gobierno.