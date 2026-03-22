Mineduc deja en manos de padres la asistencia a clases el lunes 23 de marzo

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La decisión se toma ante los problemas de movilidad que podrían existir este lunes en el país.

OTRA NOTAS: Las medidas de tránsito que se tomarán por manifestaciones de este lunes

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó que, debido a las dificultades de movilidad previstas en el país, la asistencia a clases para este lunes 23 de marzo quedará a discreción de padres, madres o encargados de los estudiantes.

Según el comunicado oficial, la medida responde a la necesidad de priorizar la seguridad y las condiciones de traslado de la comunidad educativa, ante un contexto que podría complicar el desplazamiento hacia los centros escolares.

En ese sentido, serán las familias quienes determinen si los alumnos asisten o no a sus respectivas jornadas académicas.

#Comunicado | El #Mineduc informa que ante el riesgo de dificultades importantes de movilidad en el país, padres, madres o encargados podrán decidir si estudiantes asisten o no a los centros educativos el lunes 23 de marzo de 2026. pic.twitter.com/InDCcuC2aj — Mineduc Guatemala (@MineducGT) March 22, 2026

La disposición aplica de manera general para todos los establecimientos educativos del país, incluyendo los sectores público, privado, por cooperativa y municipales.

La cartera de Educación enfatizó que la medida tendrá vigencia únicamente durante el lunes 23 de marzo.

El Mineduc también recomendó a la población mantenerse atenta a los canales oficiales de comunicación institucional, donde se estarán publicando actualizaciones o disposiciones adicionales relacionadas con la situación.

La cartera educativa reiteró que la medida es temporal y responde a circunstancias específicas que podrían afectar la normalidad del sistema educativo en esa fecha.