FBI se suma a búsqueda de madre guatemalteca y sus hijos desaparecidos en EE. UU.

La familia de origen guatemalteco está desaparecida desde el pasado 30 de enero y en su vivienda localizaron sangre.

Autoridades de Alabama, Estados Unidos, informaron que agencias federales se unieron a la búsqueda de Aurelia Choc Cac y sus hijos, Niurka, de 17 años, y Anthony, de 2, quienes están desaparecidos desde hace varios días.

La Oficina del Alguacil del Condado de Mobile (MCSO) confirmó que trabaja junto con Investigaciones de Seguridad Nacional, la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama y el FBI para dar con el paradero de la familia de origen guatemalteco lo antes posible.

"Este es un caso complejo y emocionalmente difícil. Estamos trabajando codo a codo con nuestros socios federales", dijo el alguacil Paul Burch.

Las autoridades estadounidenses se han unido para la búsqueda de la familia. (Foto: Lagniappe Mobile)

La desaparición

Aurelia y sus hijos fueron vistos por última vez en su vivienda el pasado viernes 30 de enero. Un vecino alertó a la policía al notar que la madre no llegó a trabajar el sábado.

En una llamada al 911, el vecino en cuestión relató que entró a la casa al no obtener respuesta. Agentes encontraron indicios de forcejeo y sangre en la vivienda, por lo que creen que la familia pudo haber sido llevada contra su voluntad.

Inicialmente, el papá de Anthony, identificado como Juan García, estuvo bajo custodia, pero fue liberado tras confirmarse su coartada. Las autoridades afirman que el caso es de máxima prioridad y que se están usando todos los recursos disponibles.

Cualquier persona con información puede comunicarse con la MCSO al (+1) 251-574-8633 o enviar pistas de forma anónima a través de su sitio web.

En la vivienda de la madre guatemalteca y sus dos hijos localizaron sangre. (Foto: MCSO)

*Con información de WKRG y News Nation