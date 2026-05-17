EN VIVO DEL MP: Gabriel García dijo que Ángel Pineda presentó su renuncia

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El Fiscal General Gabriel García Luna habló frente a los medios de comunicación y confirmó algunos puestos en la cúpula del MP. Señaló que Ángel Pineda, anterior Secretario General, presentó su renuncia.

EN CONTEXTO: Gabriel García Luna hace sus primeros nombramientos como Fiscal General

Gabriel García Luna tomó posesión del Ministerio Público (MP) durante la madruga del domingo 17 de mayo. Y a partir de las 12:00 horas de este mismo domingo, ofreció una conferencia de prensa para este inicio de administración hasta el año 2030.

(Imagen: MP)

Mensaje inicial

Previo a responder preguntas de la prensa, García Luna explicó que el MP ya no deberá ser considerado como un ente político y que tampoco pertenece a ningún Gobierno. Además, explicó que la imputación de los delitos debe ser consecuencia de una investigación seria

"Una gestión dura 4 años, un plazo para avanzar en forma seria. La función administrativa se va a separar de la función fiscal. Vamos a alinear la investigación del MP con la política criminal del Estado. Un caso archivado no es un logro es impunidad", comentó García Luna.

"Guatemala merece un MP que funcione y este debe ser el camino. No prometo resultados inmediatos, ni cambios de un día para otro, sería desohnesto empezar con una promesa como esa. La construcción de una institución sólida es un proceso lento que se sustenta en la rendición de cuentas. Lo que si prometo es una insttución transparente que responde por sus propios errores. Devolver a los guatemaltecos la confianza en el MP", dijo el nuevo Fiscal General.

Prometió que se fortalecerán las capacidades de los fiscales y se fortalecerá la capadidad de litigio de los fiscales. "Las Fiscalía especiales serán evaluadas no por la cantidad de los casos que llevan sino por la calidad. El cumplimiento de las normas éticas no es opcional. La confianza es lo que institución va a recuperarse", comentó.

Direcciones confirmadas

García Luna confirmó los nombramientos de la Cúpula del Ministerio Público. Estos son los nuevos secretarios:

Edwin Chavajay ha sido nombrado como Secretario General del MP.

Edwin Santiago Chavajay asumirá la Secretaría General y será persona de confianza de García Luna. (Foto: Redes sociales)

Salvador Guzmán ha sido nombrado como secretario de Política Criminal.

Shirley García Ovalle ha sido nombrada como secretaria de Asuntos Internacionales y Cooperación

García Ovalle estará a cargo de la Secretaría de Asuntos Internacionales y Cooperación. (Foto: Redes sociales)

Ángel Pineda renunció

Mientras respondía preguntas, García Luna manifestó que durante la madrugada, cuando tomó posesión, Ángel Pineda, quien fungió como Secretario General del MP, puso a disposición de la nueva autoridad del Ministerio Público su cargo.

Ángel Pineda presentó su renuncia ante el nuevo jefe del MP y este la aceptó de inmediato. (Foto: Archivo / Soy502)

García Luna explicó que la renuncia de Pineda fue aceptada de inmediato y que no hubo descortesías ni molestias.

Respecto de Consuelo Porras, dijo que analizará la situación de la ahora exfiscal, además de su equipo, com base con el principio de legalidad. Informó que Consuelo Porras estuvo presente durante el cambio de mando y fue ella quien le entregó el cargo.

García Luna fue designado al cargo de una nómina de seis candidatos que le fue presentada por la Comisión de Postulación, en sustitución de Porras, quien dirigió el MP por ocho años.

En horas de la mañana, a través de la cuenta en X del MP, ofreció un mensaje a los guatemaltecos afirmando que su gestión será con honestidad, transparencia y apegado a la ley guatemalteca.

"Hoy no inicia una administración más, inicia una oportunidad para devolver la dignidad a la justicia penal guatemalteca", dijo el nuevo fiscal.