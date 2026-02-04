Oakstone Capital inicia colocación de acciones en la Bolsa de Valores Nacional

-

La compañía panameña, constituida como un vehículo de inversión inmobiliaria, pone a disposición de los inversionistas un primer tramo de acciones por un valor inicial de US$1,000 cada una.

El mercado de valores guatemalteco recibe una nueva opción de inversión internacional, ya que a partir de este 4 de febrero, la sociedad panameña Oakstone Capital, S.A. iniciará formalmente la colocación del primer tramo de sus "Acciones Comunes Clase B con Derecho a Voto Limitado".

Las acciones se negociarán de forma exclusiva a través de la Bolsa de Valores Nacional, S.A. (BVN), informó la compañía a través de un comunicado.

Esta oferta pública, que fue inscrita en el Registro de Valores y Mercancías de Guatemala el pasado 18 de diciembre de 2025, contempla un total de hasta 50,000 acciones.

Sin embargo, para esta etapa inicial, se han habilitado 2,000 acciones bajo la clave de cotización "ACCBOAKSTONE$1", con un valor inicial asignado de US$1,000 por cada título.

Rolando San Román, Gerente General de Bolsa de Valores Nacional (BVN). (Foto: Cortesía/Soy502)

Detalles de la operación

Los inversionistas interesados podrán presentar sus ofertas de compra desde la apertura del mercado el 4 de febrero hasta las 16:00 horas del día siguiente, 5 de febrero de 2026.

Según el cronograma oficial establecido, la fecha de adjudicación de los títulos está programada para el 9 de febrero de 2026.

En cuanto a las condiciones financieras de esta emisión, destaca que los títulos están denominados íntegramente en dólares de los Estados Unidos de América y ofrecen a sus tenedores una rentabilidad mediante el pago de dividendos con una frecuencia trimestral.

La operación cuenta con una estructura de colocación liderada por Mercado de Transacciones, S.A., que actúa como entidad oferente y líder de una red conformada por otros seis agentes de bolsa autorizados.

Foro sobre el Lanzamiento de Acciones. (Foto: Cortesía/Soy502)

Respaldo inmobiliario en Guatemala

Oakstone Capital fue constituida en Panamá en abril de 2025 bajo la iniciativa de Calidad Inmobiliaria, S.A., funcionando como un Vehículo de Propósito Especial (SPV) diseñado para la estructuración y administración de inversiones inmobiliarias.

Su función principal es la captación de fondos para cubrir deudas financieras o realizar pagos directos derivados de la adquisición de activos estratégicos.

Actualmente, el portafolio que respalda esta operación se encuentra ubicado en territorio guatemalteco y está conformado por el centro comercial Plaza Kalú, en Condado Naranjo, y el área de estacionamientos del edificio Insigne, en la zona 15 capitalina.

A través de estas inversiones, la sociedad busca generar un flujo de ingresos sostenido proveniente de rentas y ventas, con el objetivo de distribuir utilidades entre sus accionistas en el transcurso del tiempo.