Festival Crediauto reunirá más de 70 modelos de vehículos

Banco Industrial, en alianza con grupos distribuidores de vehículos del país, anunció la realización del tercer Festival Crediauto, un evento que reunirá en un solo lugar a distintas marcas automotrices con el objetivo de acercar opciones de movilidad a las familias guatemaltecas.
El tercer Festival Crediauto se llevará a cabo del viernes 20 al domingo 22 de febrero, en el parqueo exterior de Pradera Concepción. El ingreso al evento será gratuito, aplicando la tarifa regular del centro comercial. Durante los tres días, los asistentes podrán conocer más de 70 modelos entre sedanes, pick-ups, SUV, camionetas agrícolas y vehículos comerciales.
Banco Industrial contará con un equipo de ejecutivos para brindar asesoría personalizada, precalificación inmediata, promociones en tasas de interés y beneficios en seguros de vehículo, disponibles durante todo el evento.
Con esta tercera edición del Festival Crediauto, Banco Industrial continúa promoviendo el acceso a opciones de movilidad que apoyan las necesidades de las familias, empresas y comunidades en Guatemala.