Ley Antilavado tiene dictamen favorable y podrá ser aprobada en el Congreso

La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República emitió dictamen favorable a la iniciativa 6593, que dispone aprobar una Ley Integral contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, considerada clave para actualizar el marco normativo del país frente a estándares internacionales.

El presidente de la comisión, el diputado Julio Héctor Estrada, explicó que el dictamen se concretó tras una fase final de revisión técnica.

Estrada señaló que el documento estaba prácticamente listo, pero el atraso de la semana pasada fue debido a que algunos aportes no pudieron integrarse en el tiempo previsto, por lo que se otorgó un breve plazo adicional para ajustes. "Solo hubo unos comentarios de algunos colegas y algunos detalles que no estaban a tiempo de integrarse", indicó.

Las reformas a esta Ley responden a una estrategia integral penitenciaria. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Estrada destacó que uno de los principales aportes de la iniciativa es mejorar la tipificación del delito. "Lo principal es la mejor tipificación del delito, o sea que no cualquier cosa sea delito y lavado de dinero, sino lo que realmente es lavado de dinero", afirmó.

Añadió que la reforma permite al país "adaptarse a los estándares internacionales de lavado de dinero, lucha contra el terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva".

Asimismo, explicó que la normativa amplía el alcance de los sujetos obligados e incorpora nuevas modalidades de control. "Que sean no solo los bancos sino otras entidades obligadas, como los vendedores de carros, los vendedores de joyas, los notarios en ciertas actividades... los contadores", detalló. También mencionó la regulación de criptomonedas, banca electrónica y registros digitales, además de controles en actividades intensivas en efectivo como loterías.

Reformas

Por aparte, el diputado Elmer Palencia, del bloque VALOR, se refirió a reformas a la Ley Antilavado, vinculadas al sistema penitenciario incluidas dentro del paquete de cambios. "Vamos a hacer una reforma a la ley de lavado de dinero para que 6 mil reos, según sus cálculos, puedan salir porque ya cumplieron su condena", señaló.

La reforma propone el control telemático como medida sustitutiva a prisión. (Foto: Archivo/Soy502)

Con el dictamen favorable, la iniciativa queda lista para avanzar a su discusión y eventual aprobación en el pleno del Congreso.

La propuesta, impulsada por el Organismo Ejecutivo, busca modernizar la legislación vigente, con más de 25 años de antigüedad, y fortalecer tanto los mecanismos de prevención como de persecución penal de delitos financieros.