La Comisión de Postulación finalizará evaluación de aspirantes a Fiscal General

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Comisión de Postulación para Fiscal General se prepara para concluir fase de evaluación de los 47 aspirantes a Fiscal General.

Este viernes 17 de abril, la Comisión de Postulación que integrará la nomina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) tiene contemplado concluir la evaluación de expedientes de los aspirantes a dirigir el órgano de investigación penal en el país.

Únicamente quedan pendientes de ser examinados 10 postulantes de 47 que continúan en el proceso, pues el aspirante Roberto Manuel Ángel Flores Rivera, por asuntos personales, renunció a continuar en el proceso de postulación de candidatos a Fiscal General luego de que no asistiera a las pruebas psicométricas.

Para la jornada de este viernes se espera que conozcan los expedientes del actual ministro de Gobernación, Marco Villeda, el viceexministro y excandidato Julio Rivera Clavería, así como del actual jefe de la Procuraduría General de la Nación, Julio Roberto Saavedra, entre otros.

Podrían repetir

Al momento, tras evaluar 29 de los 47 aspirantes en el proceso, sólo ocho postulantes han superado los 75 puntos fijados como mínimo en la línea de corte aprobada por la Comisión, de los cuales cuatro podría repetir en la lista de candidatos elegibles.

De éstos sobresale el nombre de la actual Fiscal General y Jefe del MP, María Consuelo Porras Argueta, cuya ponderación de 92.33 puntos la ubican en la cima de lista de candidatos elegibles con la que se iniciará la votación final para la integración de la nómina que será presentada al presidente de la República.

Además, junto a Porras Argueta, también resaltan los nombres de tres aspirantes que en 2022 integraron la nómina de candidatos que fue presentad al entonces presidente de la República, Alejandro Giammattei.

Se trata de los postulantes Gabriel Estuardo García Luna que obtuvo 86.21 puntos, Henry Alejandro Elías Wilson que registró 76.85 y Néctor Guilebaldo de León Ramírez con 79.69.

Evaluación

El lunes 13 de abril, tras evaluar 17 expedientes, la Comisión de Postulación ratificó las calificaciones de los tres primeros aspirantes que superaron los 75 puntos mínimos aprobados en la línea de corte, siendo éstos García Luna, Elías Wilson y De León Ramírez

En la segunda jornada de evaluación, el martes 14 de abril, tras examinar a 7 postulantes, únicamente dos anotaron su nombre en la lista de candidatos elegibles al sobrepasar la línea de corte. Se trata de los aspirantes José Manuel Quinto Martínez con 79 puntos, y Brenda Dery Muñoz Sánchez que alcanzó una nota de 90.86.

Mientras que, en el último día, además de la Fiscal General que obtuvo 92.33, también fueron examinados los expedientes de César Augusto Ávila Aparicio que contabilizó 92.13 puntos, y Walter Paulino Jiménez Texaj que alcanzó 83.73.

Acciones legales

Durante la jornada del jueves, se conoció de dos nuevas acciones de amparo interpuestas por aspirantes inconformes con la evaluación efectuada. La primera fue presentada por el exmagistrado y aspirante a Fiscal General, Carlos Humberto Rivera Carrillo, y la segunda, por la postulante Gladys Verónica Ponce Mejicanos.

Además, a las 14:00 horas se vence el plazo fijado por el juzgado Octavo Pluripersonal constituido en Tribunal de amparo en la acción presentada por el Centro para la defensa de la Constitución (Cedecon) para que la Comisión Postuladora presente un informe circunstanciado en el que se debe detallar pormenores del proceso de evaluación de expedientes.

En esta última acción el acto reclamado tiene que ver la decisión adoptada por la Comisión al aprobar, según él, una tabla de gradación que computa el tiempo en la función de juez como ejercicio profesional de abogado.

Con esto, pide que se decrete el amparo provisional y se ordene suspender la continuación de la evaluación de aspirantes hasta que se resuelva en definitiva dicha acción y que se retrotraiga el proceso de calificación para que se proceda a recalificar correctamente los expedientes de aquellos participantes a quienes se les haya computado años de ejercicio como juez.