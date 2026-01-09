Fiscalía especializada asume investigación por muerte del menor Edgar Gadiel

-

La Fiscalía de Delitos contra la Vida asumió la investigación tras ligar a proceso del principal sospechoso de la muerte del menor.

El caso por la muerte del niño Edgar Gadiel Alvarado Castellanos, de 5 años, avanzó a una nueva etapa procesal con el traslado del expediente a una fiscalía especializada del Ministerio Público (MP), debido a la naturaleza del delito investigado, según se informó este 9 de enero.

Edgar Gadiel fue visto por última vez el 23 de diciembre en la aldea Santa Ana Montúfar, en San Juan Sacatepéquez. Dos días después, el 25 de diciembre, las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo, lo que generó consternación entre los vecinos de la comunidad en plena época navideña.

El menor de cinco años fue visto por última vez el 23 de diciembre y su cuerpo fue localizado dos días después. (Imagen: Alerta Alba Keneth)

El 26 de diciembre, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que la causa de muerte del menor fue asfixia por atragantamiento, sin ampliar detalles técnicos sobre el caso.

Como parte de la investigación, el 28 de diciembre fue capturado Marvin G., de 46 años, en el municipio de Masagua, Escuintla, señalado como el principal sospechoso de la muerte del niño. Un día después, el 29 de diciembre de 2025, el juez competente lo ligó a proceso penal por el delito de homicidio.

Cambio de fiscalía

Tras este proceso, el expediente fue remitido a la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, que asumió el caso por tratarse de un crimen que atenta directamente contra la vida.

Además, se informó que esta fiscalía especializada continúa con las diligencias de investigación correspondientes.

Grupos de búsqueda se organizaron desde el momento de la desaparición de Edgar Gadiel, pero fue localizado sin vida. (Imagen: Montúfar Raíces y Esencia)

Las autoridades recordaron que, debido a que la víctima es un menor de edad, la información relacionada con el proceso se encuentra bajo reserva.

LEE TAMBÍEN: Acusado del crimen del niño Edgar Gadiel rompe el silencio

Esto se hace en cumplimiento de los principios de respeto, dignidad y protección establecidos en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, indicó el MP.