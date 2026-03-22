Flick: "No jugamos nuestro mejor partido, pero aprecio mucho el resultado"

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El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, aseguró este domingo tras la ajustada victoria ante el Rayo Vallecano (1-0) que, aunque su equipo no firmó su mejor actuación, la carga de partidos en las últimas semanas le lleva a dar un gran valor al resultado obtenido.

"Creo que al principio del partido no hemos estado concentrados. Ellos han jugado bien, pero nosotros hemos tenido buenas ocasiones para marcar. Cuando ves todos los partidos que hemos tenido en el último mes, aprecio mucho el resultado", explicó el técnico alemán.

Flick insistió en que lo prioritario era "sacar los tres puntos" y reconoció que, si bien el equipo no rindió a su máximo nivel, esto también se debe al buen planteamiento del rival.

"No hemos hecho nuestro mejor partido, pero es que ellos han hecho un gran partido. Íñigo (Pérez), con su edad, está haciendo un gran trabajo; su equipo juega muy buen fútbol y estoy contento por él", añadió sobre el técnico del conjunto madrileño, Íñigo Pérez.

Golden victory. pic.twitter.com/C7zQ5kbroN — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 22, 2026

El único gol del encuentro fue obra de Ronald Araujo, tras una acción a balón parado, un aspecto en el que el equipo ha mejorado notablemente. Flick espera que este tanto le sirva para ganar confianza.

Por último, también destacó la actuación de Joan García, decisivo para mantener la ventaja. "Por esto fichamos a Joan García. Su actuación en el día de hoy ha sido increíble y que le hayan convocado para la selección, se lo merece", concluyó.