¡Sufrido triunfo! Barcelona derrota por la mínima al Rayo en el Camp Nou

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Un cabezazo del uruguayo Ronald Araújo sirvió al Barcelona (1º) para salvar los papeles y vencer 1-0 a un combativo Rayo Vallecano, este domingo en la 29ª jornada de la Liga, y situarse con siete puntos de ventaja antes de que el Real Madrid reciba al Atlético.

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Justo antes de la ventana internacional, el Barsa evidenció cansancio en una semana en la que se dio un festín contra el Newcastle (7-2) para avanzar a cuartos de la Liga de Campeones, donde le espera el Atlético de Madrid.

Los rojiblancos, cuartos en la tabla, visitarán el Santiago Bernabéu en un derbi estelar ante un Real Madrid también clasificado para los cuartos europeos, en los que jugará ante el Bayern Múnich.

En el Camp Nou valió para los locales el cabezazo de Ronald Araújo tras un centro de Joao Cancelo en el minuto 24.

TRES PUNTOS. ✅ pic.twitter.com/SdI8Z5kKl3 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2026

El equipo de Hansi Flick, tras un comienzo correcto, pagó la fatiga sobre todo en la recta final, cuando el Rayo, que incluso tuvo menos descanso que el Barcelona porque el jueves logró el pase a cuartos de la Conference League, estuvo muy cerca de empatar el duelo.

En el 84 el uruguayo Pacha Espino disparó fuera cuando parecía imposible fallar y Jorge de Frutos (89') cruzó un balón envenenado que salvó Joan García, de nuevo muy inspirado y elegido mejor jugador del partido.