Los programas creados por Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” se dejarán de transmitir en todo el mundo, según lo dio a conocer el hijo del recordado actor, Roberto Gómez Fernández, suceso que ha consternado a los admiradores, pero también una fuerte crítica de parte de Florinda Meza.

Este vendría tras una decisión de Televisa, propietaria de los derechos de transmisión, y que por problemas económicos han suspendido la transmisión de los programas del Chavo del 8, El Chapulín Colorado y otros personajes de Chespirito en México y unos 20 países.

La viuda de Chespirito arremetió contra la decisión en su cuenta de Twitter, en la cual expresó que en estos momentos difíciles en los que la gente requiere de diversión, se elimine uno de los programas familiares que desde hace 50 años ha hecho reír a niños y adultos.

“¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, dijo en el primer tuit de un hilo que publicó en esa red social.

“Nunca pensé que me llegara a suceder, pero por primera vez encuentro una razón para decir ¡qué bueno que mi Rober no está en este mundo! Este acto incomprensible, patea su recuerdo y lo que él más respetó: al público”.

“Tal vez algunos ejecutivos sin visión lo quieren borrar, pero en el corazón y la memoria de los buenos que siempre lo han seguido, estará más vivo que nunca. ¿Verdad que sí?”, resaltó Meza y agregó las etiquetas #QueVuelvaChespirito #ChespiritoEsNuestro y #LaBonitaVecindadVirtual.

Los seguidores de la legendaria actriz se han desbordado en comentarios en los que también recriminan la cancelación de los programas de Chespirito.