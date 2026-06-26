Accidente en la calle Martí deja a un conductor fallecido y a otro fugado

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El chofer del camión no se le encontró en el lugar y se desconoce si la Policía Nacional Civil logró ubicarlo.

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Durante la noche del pasado 25 de junio, se produjo un fuerte accidente de tránsito en la calzada José Milla, 23 avenida de la zona 6, en el tramo de la Calle Martí.

La colisión involucró a un vehículo particular y a un camión que transportaba reses. El conductor del camión no fue encontrado en la escena mientras que el conductor del automóvil falleció en el lugar.

Al lugar se presentaron Bomberos Voluntarios, quienes determinaron que la víctima perdió la vida debido al impacto, posteriormente se coordinó con el Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.

Debido al percance, dos carriles quedaron obstaculizados hasta antes de las 05:00 horas.

Amilcar Montejo, director de Comunicación de EMETRA, indicó que pudo haber existido abuso de velocidad y que posiblemente el camión estaba detenido, aunque las autoridades competentes deberán confirmar el hecho.

Por aparte, un video compartido en redes sociales, muestra a los socorristas en las labores de rescate del conductor que quedó atrapado entre los hierros retorcidos.