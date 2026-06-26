Localizan a 11 jóvenes que se habían extraviado en zona boscosa en Amatitlán

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Actualización: Once menores fueron rescatados por los Bomberos Voluntarios luego de extraviarse en una zona boscosa.

Durante la noche de este jueves 25 de junio, gritos de auxilio alertaron a automovilistas que circulaban por el kilómetro 30.5 de la circunvalación al lago de Amatitlán.

Se trataba de un grupo de al menos 11 personas que estaba extraviado en un área montañosa. Según información de los Bomberos Voluntarios, las 11 personas son menores de edad, quienes al parecer llegaron de paseo durante la tarde.

La Brigada de Rescate de la Región Central de los Bomberos Voluntarios acudió junto a otras compañías para iniciar un operativo de búsqueda en el sector conocido como la Vuelta al Lago.

Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, informó que las labores de rescate iniciaron durante la noche y fue hasta la mañana de este viernes 26 de junio que localizaron a cuatro menores, los cuales ya fueron puestos a salvo y fueron atendidos por paramédicos.

Los menores fueron localizados en un área montañosa de Amatitlán. (Foto: CVB)

Rescate a las 7:33 horas

Luego de varias horas de labores de rescate, debido a que el resto de menores se encontraban en un área de difícil acceso, se logró ubicarlos y llevarlos hacia la carretera donde fueron puestos a salvo.

11 menores de edad se extraviaron la tarde del pasado jueves 25 de junio.



Por horas de la noche, personas que escucharon gritos de auxilio llamaron a Bomberos Voluntarios, quienes iniciaron labores de búsqueda y rescate.



Fue hasta este viernes que lograron ubicar a los menores pic.twitter.com/AtlWyc1bxR — Reychel Méndez (@ReychelMendezg) June 26, 2026

* Con información de Eunise Valdez