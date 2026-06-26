Localizan a 11 jóvenes que se habían extraviado en zona boscosa en Amatitlán

Actualización: Once menores fueron rescatados por los Bomberos Voluntarios luego de extraviarse en una zona boscosa.
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Durante la noche de este jueves 25 de junio, gritos de auxilio alertaron a automovilistas que circulaban por el kilómetro 30.5 de la circunvalación al lago de Amatitlán.
Se trataba de un grupo de al menos 11 personas que estaba extraviado en un área montañosa. Según información de los Bomberos Voluntarios, las 11 personas son menores de edad, quienes al parecer llegaron de paseo durante la tarde.
La Brigada de Rescate de la Región Central de los Bomberos Voluntarios acudió junto a otras compañías para iniciar un operativo de búsqueda en el sector conocido como la Vuelta al Lago.
Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, informó que las labores de rescate iniciaron durante la noche y fue hasta la mañana de este viernes 26 de junio que localizaron a cuatro menores, los cuales ya fueron puestos a salvo y fueron atendidos por paramédicos.
Rescate a las 7:33 horas
Luego de varias horas de labores de rescate, debido a que el resto de menores se encontraban en un área de difícil acceso, se logró ubicarlos y llevarlos hacia la carretera donde fueron puestos a salvo.
* Con información de Eunise Valdez