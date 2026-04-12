Rinden honras fúnebres a Jesler Palacios en Huehuetenango (video)

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Multitud de personas que se transportaban en caravana acompañaron el cuerpo de Jesler Palacios.

Entre llantos de la familia, amigos y vecinos recibieron el cuerpo de Jesler Estuardo Palacios Recinos, de 28 años, en el centro de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, luego que falleciera ahogado en el lago Atitlán, en Panajachel, Sololá.

La caravana que acompañó el féretro salió de la morgue de Quetzaltenango y llegó al centro de Huehuetenango, para continuar al área norte, donde a su paso en El Mirador, de San Pedro Soloma, se le llevó a cabo un homenaje.

Decenas de personas se despidieron de Jesler Palacios. (Foto: Captura de pantalla)

Durante la actividad le cantaron con mariachi en vivo, también se hizo un corrido en su honor, luego se reconoció su trayectoria y, sobre todo, por ser un joven sobresaliente, por lo que luego continuó la marcha.

Susana Méndez, quien conocía al joven, indicó que, al enterarse de la tragedia, estuvieron orando para que apareciera y, "gracias a Dios, ya volvió al pueblo que lo vio nacer".

Jesler Palacios era muy querido por varias personas. (Foto: Captura de pantalla)

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La tragedia

Palacios nació en 1998 en Santa Cruz Barillas y desde niño fue muy inquieto; le gustaba sobresalir, por lo que en la actualidad era muy activo en redes sociales. Fue de paseo y falleció en el lago de Atitlán, minutos después de estar en un jetcar.

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El personal de hombres rana de los Bomberos Voluntarios y del Ejército buscó a Jesler Palacios desde el Sábado de Gloria, y fue el viernes pasado cuando lograron ubicarlo y lo sacaron del cuerpo lacustre.